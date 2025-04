Juventus attenta alla situazione di De Gea: può diventare un'idea con l'addio di Di Gregorio

La Juventus, in attesa di capire quale potrà essere il suo destino di classifica e quindi se potrà prendere parte alla prossima Champions League, ha già iniziato a fare dei ragionamenti in ottica futura. Oltre al ragionamento sugli obiettivi di questa stagione, che sposteranno in un senso o nell'altro il budget a disposizione di Cristiano Giuntoli sul mercato, resta da capire chi sarà l'allenatore del prossimo anno, con le quotazioni di permanenza di Igor Tudor comunque in aumento dopo l'ottimo avvio di avventura bianconera.

La dirigenza comunque sta iniziando a fare dei ragionamenti in prospettiva ed in tal senso secondo SportMediaset le valutazioni della Continassa potrebbero riguardare anche Michele Di Gregorio, portiere arrivato la scorsa estate dal Monza e per il quale a inizio 2025 è scattato il riscatto per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro. La sua stagione è stata buona, ma la Juventus potrebbe decidere di andare alla ricerca di un portiere di maggiore esperienza internazionale. Ed in tal senso, racconta l'emittente, il nome che intriga maggiormente è quello di David De Gea della Fiorentina.

Lo spagnolo, dopo l'anno di pausa in seguito alla fine dell'avventura al Manchester United, è letteralmente rinato a Firenze diventando rapidamente una delle colonne portanti del progetto tecnico di Raffaele Palladino. La Fiorentina ha in mano un'opzione per prolungare di una stagione il suo contratto e salvo sorprese così sarà, con la Juventus che però potrebbe sedersi al tavolo delle trattative ed ascoltare le richieste in questo senso del club di Rocco Commisso.