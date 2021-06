Juventus, avanti con Morata: il prestito sarà rinnovato, manca solo l'annuncio

La Juventus ripartirà da Alvaro Morata: manca infatti soltanto l’ufficialità del rinnovo del rinnovo del prestito per un’altra stagione dall’Atletico Madrid per 10 milioni, come riferisce il Corriere dello Sport. La società bianconera ha deciso di scegliere questa opzione (impossibile, infatti un acquisto definitivo per 45 milioni) e l’intero affare potrebbe già essere definito entro questa settimana.