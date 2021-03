Juventus, Bernardeschi: "Con la Lazio è sempre dura. Porto? Sappiamo di potercela fare"

vedi letture

Nel corso della sua intervista con Sky, Federico Bernardeschi parla così del prossimo impegno dei bianconeri, che sfideranno una Lazio riposata dopo la mancata disputa della sfida al Torino di ieri sera: "Sicuramente è una partita difficile, negli ultimi precedenti la Lazio ci ha sempre messo in difficoltà. Però giochiamo in casa e questo ci darà qualcosa in più, anche se ci mancheranno i nostri tifosi. Sarà difficile, una battaglia, ma se giocheremo da Juve potremo farcela. Pensiero al Porto? Prima c’è la Lazio e tutte le energie fisiche e mentali devono andare lì. Sarà una partita molto difficile e complicata, dobbiamo ribaltare il risultato ma come sappiamo la Juventus è capace di questo, come abbiamo già fatto vedere".