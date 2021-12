Juventus, Bernardeschi: "Non siamo il Real Madrid, non possiamo avere la puzza sotto al naso"

vedi letture

Federico Bernardeschi, migliore in campo della Juventus nel successo contro il Cagliari, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Non segnavo da troppo, mi sono goduto quel momento. Era importante vincere e dare una dimostrazione, è bello chiudere l'anno così".

Senza Chiesa e Dybala ti senti più libero di giocare da fantasista?

"Non è questione di chi c'è, è questione anche dell'avversario. Ogni partita è a sé. Quando ci sono Dybala e Chiesa, che sono meno adattabili al rientro, uno fa anche una corsa in più. Quello che conta è trovare la sinergia di squadra, il compagno che fa una corsa in più. Bisogna trovare questo equilibrio e nelle ultime partite si è visto".

Cosa vi dicevate durante il primo mese di difficoltà?

"Si sa che quando si incontrano delle difficoltà vengono a galla tutti i difetti e i pregi vengono dimenticati. All'inizio, quando siamo andati in difficoltà, eravamo una squadra ma non eravamo gruppo. Piano piano siamo riusciti a crearlo. Poi ci siamo creati da soli qualche sgambetto e questo ci ha tolto certezze. Ma nell'ultimo mese e mezzo abbiamo ritrovato la voglia di sacrificarsi, la voglia di fare una corsa in più, la voglia di guardare il compagno e gioire insieme. La storia della Juventus insegna che gli obiettivi vengono raggiunti col sacrificio e la voglia di lavorare. Non siamo il Real Madrid, non siamo una squadra che può permettersi di andare in campo con la puzza sotto il naso".

Questo è un tasto su cui batte Allegri?

"Sì, assolutamente sì. La storia della Juventus lo insegna. Noi dobbiamo ritrovare questa cosa qui, e ultimamente la stiamo ritrovando".

Assist, gol, belle giocate: hai fatto un lavoro su te stesso?

"Se oggi mi date assist me lo sento un po' rubato, non so se è assist (ride, ndr). La scorsa stagione ho passato momenti difficili, ma ne sono grato perché si matura sempre nei momenti difficili, si fanno dei ragionamenti, si acquisisce consapevolezza. Sono andato all'Europeo, ho fatto un grande Europeo e non era facile. Sono venuto qui con la voglia di rimettermi in gioco al 100% e ci sto riuscendo. Ora ci sono ancora sei mesi, speriamo di continuare così".