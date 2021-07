Juventus, bisognerà attendere per il debutto di Ronaldo: out col Monza, lavorerà alla Continassa

vedi letture

Non ci sarà Paulo Dybala, alle prese con un affaticamento muscolare, e probabilmente pure Cristiano Ronaldo. Secondo Gazzetta.it, l'asso portoghese non dovrebbe prendere parte al Trofeo Berlusconi in programma domani contro il Monza, al fine di proseguire la sua preparazione atletica alla Continassa. Verso il forfait anche Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur, rientrato oggi dalle vacanze. Domattina, quando Massimiliano Allegri diramerà la lista dei convocati, ne avremo la certezza.