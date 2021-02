Juventus, Bonucci dalla panchina ai 20 giorni di stop: potrebbe tornare proprio contro il Porto

Nonostante ieri sia andato in panchina per stare vicino alla squadra in una partita importante come quella contro il Porto in Champions League, Leonardo Bonucci rischia di dover stare fuori per i prossimi 20 giorni. Oggi effettuerà gli esami del caso alla coscia interessata dal recente infortunio e le sensazioni non sono ottimali visto che le previsioni dello staff medico bianconero parlano di uno stop che costringerà il difensore a saltare Crotone, Verona, Spezia e Lazio e che potrebbe costringerlo a rientrare a ridosso del ritorno della gara contro i portoghesi, crocevia decisivo per la stagione juventina. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.