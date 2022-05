Juventus, Bonucci: "Scudetto? Con qualche punto in più... C'è rammarico, Inter favorita"

Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha parlato a DAZN. "È ovvio che c'è del rammarico. Abbiamo perso dei punti per strada che con il senno di poi potevi giocare in maniera diversa le partite, portando a casa quei due-tre punti che servivano per stare lì. Sono errori che in questo momento di cambiamento della Juventus si possono incontrare, devono essere da insegnamento. Bisogna guardare avanti, abbiamo ottenuto la qualificazione in Champions, speriamo di fare qualcosa in più sia in Italia che in Europa".

Alcuni passaggi chiave della stagione li ha vissuti fuori. Quanto si soffre? "Troppo, da fuori. È come ho scritto in uno dei post. Capisco le reazioni dei tifosi quando succedono queste cose. Viverlo da fuori è difficile, non puoi essere di aiuto ai compagni, quando fai parte di un gruppo vuoi esserci sempre. Ho saltato partite cruciali con la Nazionale e la Juventus, è un grosso dispiacere, ora sto bene e voglio concludere la stagione alla grande".

Sulla scelta di andare al Milan. "Come già sanno tutti, per me la Juventus viene prima di tutto. Quella scelta lì fu dettata da momenti di delusione, rabbia, frustrazione. Poi cancellati. Dagli errori si impara, oggi sono contento di essere un esempio per i più giovani e spero di continuare a esserlo per almeno due anni, visto che ho due anni, fino al 2024".

Com'è Vlahovic da vicino? "Credo debba capire che deve giocare con meno frenesia. Ora gli viene chiesto tanto di tenere palla per farci salire, deve capire la cosa giusta da fare. È normale che possa eccedere nella voglia di fare, è giovane. Dusan lo teniamo stretto, ci ha dato entusiasmo, gol, pesantezza in avanti. Ha tolto responsabilità ad altri. È un giocatore molto importante".

Nel dibattito fra giochisti e risultatisti, che cosa pensate? "Sinceramente penso che a tutti farebbe piacere giocare delle partite con 70-80% di possesso palla e divertirsi. Alle volte conta il risultato, un mix è la cosa migliore. Alle volte ti riesce, altre no. Abbiamo fatto partite di alto livello agonistico e non abbiamo portato a casa punti, viceversa altre dove abbiamo faticato e vinto... Abbiamo un po' pagato la poca esperienza in certe partite dei tanti giovani che fanno parte di questa rosa. Le basi per fare qualcosa di importante ci sono".

È la settimana che porta a Superga. "È un momento particolare, per i granata, per lo sport, che ogni anno vive il ricordo di quella tragedia. Come torinesi adottati la sentiamo".

Chi vince lo Scudetto? "Max ci ha detto di averlo nascosto. A guardare le partite che mancano direi Inter, sulla carta sono partite abbordabili. Però questo campionato ci ha riservato grandi sorprese dall'inizio. È bello vivere questa corsa, peccato non esserci, bastavano pochi punti in più. Ce la godiamo come tifosi".