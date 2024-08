Juventus, c'è anche la firma di Nico Gonzalez. Tutti i dettagli

Nico Gonzalez a passi spediti verso l'ufficialità della sua nuova avventura alla Juventus. In queste ore vi abbiamo raccontato qui su TuttoMercatoWeb del suo arrivo al JMedical per le visite di rito, ora come riporta Sky Sport, il giocatore argentino ha firmato il contratto con i bianconeri e dunque si attende davvero solo l'annuncio da parte del club.

I dettagli.

La Juventus pagherà quest'anno soltanto 7 milioni di euro, mentre al termine della stagione riscatterà l'argentino per 25 milioni, ai quali poi potranno aggiungersene altri 5, dei quali due facilmente raggiungibili e 3 molto più difficili. una formula che non farà felici i tifosi della Fiorentina, già esplosi sui social per la quarta cessione importante alla Juventus dopo quelle di Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic.