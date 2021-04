Juventus, c'è il Galatasaray su Cuadrado. Pronta un'offerta per il colombiano

Trentatré anni a fine maggio, Juan Cuadrado ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno del 2022. Così i bianconeri potrebbero valutare le proposte che arriveranno per il colombiano. In compenso il Galatasaray, anche per volere di Fatih Terim che lo ha richiesto espressamente, è pronto a fare una offerta ufficiale, come riporta il sito turco Fotomac.