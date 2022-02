Juventus, c'è ottimismo per il recupero di Bonucci. Domani esami per Dybala e Rugani

RadioBianconera fa il punto sui tre infortunati in casa Juventus: filtra un leggero ottimismo sulle condizioni di Bonucci, che dovrebbe riuscire a strappare la convocazione per la sfida di martedì a Villarreal. Si dovranno attendere invece i risultati degli esami strumentali in programma domani, per capire la situazione di Dybala e Rugani.