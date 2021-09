Juventus-Chelsea, Cesari: "Avrei fischiato rigore per il Chelsea. Ha deciso l'arbtiro"

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato la direzione di gara di Gil Manzano, fischietto di Juventus-Chelsea, ai microfoni di Mediaset Infinity+: "Il Chelsea ha chiesto due calci di rigore. Il primo al 60': Havertz entra in area e viene contrastato da Alex Sandro, il direttore di gara è molto vicino e dice che non è accaduto nulla, quindi giudica lo scontro tra le ginocchia lieve, il VAR non interviene. E' da escludere anche il calcio di rigore all'87': il tentativo maldestro di colpire di testa di Danilo non colpisce mai il braccio largo ma la schiena. Sul primo episodio, fossi stato al VAR, avrei richiamato l'arbitro al monitor. Havertz cade per il contatto, perde il passo. Per me è rigore.