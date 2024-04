Juventus, Chiesa sbotta e non rinnova. Valutate offerte, dipende anche dal tecnico

"Sono sempre il primo cambio!". La reazione di Federico Chiesa alla decisione di Massimiliano Allegri di toglierlo dal derby della Mole spiega esattamente qual è lo stato d'animo del giocatore. Perché in questo momento il futuro è ancora in bilico e non c'è un accordo per il possibile rinnovo. In questo momento non è solo una questione di soldi, obiettivo comunque sensibile per chi, come Chiesa, vorrebbe vedere riconosciuto il proprio stato da top, in relazione anche a quanto guadagnano compagni di squadra.

In particolare Rabiot e Vlahovic, con il primo che contratterà il rinnovo in estate - ma che già ora riceve 10 milioni all'anno - mentre per il secondo scatterà l'aumento a 12 milioni. Così i soldi sono evidentemente un tema di discussione, però anche lo status dev'essere correlato. Continuare con un tecnico che lo considera come il primo sostituibile è probabilmente un qualcosa che Chiesa non accetterà per la prossima stagione. C'è un però: quest'anno l'ex Fiorentina non ha dato l'impressione di avere performance da fuoriclasse, facendo venire dubbi sia sullo stipendio sia sulla continuità alla Juventus. Dovessero arrivare offerte, soprattutto se non ci fosse un prolungamento, verrebbero prese in considerazione.

Se cambiasse l'allenatore si modificherebbe pure la sua, di situazione. I discorsi, dunque, sono tutti rimandati alla fine dell'annata. La spia però si è accesa ed è impossibile da mascherare.