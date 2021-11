Juventus, club in contatto con gli agenti di Ramsey: sempre più concreta l'ipotesi risoluzione

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, si concetizza sempre di più l'opzione che porta alla risoluzione del contratto per Aaron Ramsey. Gli agenti sono in contatto con il club che però non ha intenzione di pagare alcuna buonuscita al gallese contrariamente dalla richiesta di calciatore e procuratori. Il suo addio sarà comunque fondamentale per sbloccare il mercato di gennaio della Vecchia Signora.