Juventus, Conceicao in dubbio per l'Inter: Openda punta all'esordio nel derby d'Italia

La Juventus ha dovuto registrare ieri il rientro anticipato dal ritiro con la propria Nazionale da parte di Francisco Conceicao. Considerando che alle porte c'è il big match contro l'Inter - previsto sabato 13 settembre alle 18, il giocatore è ora in dubbio per il derby d'Italia (anche se non dovrebbe trattarsi di nulla di troppo preoccupante.

Alle sue spalle chi freme è Louis Openda: come ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'attaccante si allenerà per la prima volta in data odierna con la Signora. Il nuovo arrivato infatti fa parte della prima batteria di rientranti dagli impegni con le proprie nazionali e oggi inizierà a lavorare agli ordini di Igor Tudor.

Secondo il quotidiano, da qui a sabato potrebbe dunque già guadagnarsi una maglia da titolare, dato che Tudor deve ancora decidere chi eventualmente potrebbe sostituire un'eventuale assenza di Conceicao. Stasera intanto per l'ora di cena lo stesso Conceicao sarà sottoposto agli esami strumentali di rito - dopo quelli di ieri - e la sua presenza nel derby d’Italia è perlomeno improbabile. Insieme a Openda infine si uniranno ai compagni anche Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz e i tre italiani Andrea Cambiaso, Federico Gatti e Manuel Locatelli.