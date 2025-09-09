Juventus, oggi il responso su Francisco Conceiçao: intanto Tudor pensa alle due punte

La Juventus attende il responso degli esami clinici di Francisco Conceiçao. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, nella giornata odierna i medici del JMedical si esprimeranno sull'infortunio dell'esterno della Juventus che ha lasciato ieri il ritiro del Portogallo per un problema muscolare. Potrebbe essere un problema per Igor Tudor che nel frattempo sta guidando gli allenamenti in vista della sfida di campionato di sabato prossimo contro l'Inter. Una partita che non è come le altre visto che si tratta del derby d'Italia.

Ma come potrebbe sopperire l'assenza del 2002? Sono diverse le opzioni che il mister sta provando alla Continassa e potrebbero essere diverse le varianti tattiche che potrebbe, condizionale sempre d'obbligo, in campo il mister croato. E' fuori dubbio, infatti, che Chico sia in bilico per la sfida dell'Allianz Stadium con la speranza che il responso sia comunque più clemente possibile.

Le soluzioni al vaglio sono due e portano entrambe nella direzione delle due punte. Una, si legge sempre sul quotidiano, sarebbe quella di schierare un 3-5-2 con una mediana folta con McKennie, Locatelli e Thuram e Yildiz e David davanti. La seconda invece è optare per un 3-4-2-1 più offensivo con Yildiz alle spalle di Jonathan David e Dusan Vlahovic.