Juventus, concluse le visite di Spalletti al J|Medical: ora la firma sul contratto
Manca solo la firma, per vedere Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus. Il prossimo tecnico bianconero ha infatti lasciato da poco il J|Medical, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito.
A breve la firma, alle 15 il primo allenamento di Spalletti nella sua nuova avventura bianconera.
Tanti i tifosi presenti alla Continassa per accogliere il tecnico di Certaldo, che prenderà il posto di Tudor ed eredita una squadra reduce dalla vittoria sull’Udinese con Brambilla in panchina.
Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
L'ingresso in campo all'89' (senza Thuram) è la fotografia delle difficoltà di Koopmeiners alla Juventus
