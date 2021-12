Juventus, conferme dall'Inghilterra: l'ultima idea è il prestito di Aubameyang dall'Arsenal

La Juventus cerca un bomber in vista del mercato di gennaio per garantire più gol a mister Allegri. Come conferma Tribal Football, tra i profili analizzati dai bianconeri ci sarebbe anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang. L'idea della Vecchia Signora? Prenderlo subito in prestito dall'Arsenal per poi acquistarlo a fine stagione a determinate condizioni.

Il classe '89, in rotta coi Gunners e determinato a intraprendere una nuova avventura professionale, ha realizzato 7 gol e 2 assist in 15 presenze stagionali finora.