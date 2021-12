Juventus, Conte vuole McKennie al Tottenham: pronta un'offerta da 25 milioni di euro

Il Tottenham sarebbe pronto ad offrire 25 milioni di euro alla Juventus per Weston McKennie. La dirigenza bianconera non ha intenzione di cedere il centrocampista, ma potrebbe essere costretta nel caso in cui volesse investire sull'attaccante e non riuscisse a cedere nessuno dei suoi calciatori. A riportare la notizia è TuttoJuve.com.