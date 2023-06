Juventus, conto alla rovescia per Weah: mercoledì in Italia, giovedì le visite mediche

Conto alla rovescia in casa Juventus per l'arrivo di Timothy Weah. Il classe 2000 del Lille, che in stagione non è riuscito a trovare la via del gol in 32 partite con i francesi, si trasferirà in bianconero. L'esterno destro andrebbe a riempire la casella che lascerà vuota Juan Cuadrado, anche se il compito di non far rimpiangere il colombiano è arduo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, già mercoledì dovrebbe arrivare in Italia con un volo dagli Stati Uniti e il giorno seguente, giovedì, si presenterà alla Continassa per sottoporsi alle visite mediche di rito, dopodiché potrà, salvo clamorosi ribaltoni, finalmente firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora.