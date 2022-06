Juventus, dall'Albania: la Samp ha chiesto Vrioni ma Allegri lo valuterà in ritiro

Giacomo Vrioni, attaccante di proprietà della Juventus che ha vissuto una straordinaria stagione in prestito allo Swarovski Tirol in Austria dove si è laureato capocannoniere segnando 19 gol in campionato, potrebbe presto diventare un protagonista in Serie A. Secondo il portale Supersport in Albania, il giocatore piace molto alla Sampdoria, che lo ha chiesto ufficialmente ai bianconeri in vista della prossima stagione. Allegri ha seguito il bomber albanese con cittadinanza italiana con grande attenzione e l'intenzione è quello di valutarlo in ritiro prima di prendere una decisione sul suo futuro.