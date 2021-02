Juventus, dall'Inghilterra: forte interesse per Aguero a parametro zero, sarà duello col PSG

A 33 anni da compiere il prossimo 2 giugno il Kun Aguero potrebbe lasciare il Manchester City, squadra della quale è il capocannoniere storico. In scadenza di contratto, al momento non c'è stata un'intesa per rinnovarlo, per questo il bomber argentino potrebbe cominciare ad ascoltare le sirene provenienti dall'estero. Secondo ESPN tra i club più interessati c'è sicuramente la Juventus, a cui non dispiacerebbe il colpo a parametro zero. Ma ci sarebbe da battere anche la concorrenza del PSG, che di par suo può contare sul fattore Pochettino.