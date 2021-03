Juventus, dalla Spagna: idea Lo Celso. Ma il Tottenham lo valuta circa 50 milioni

Giovani Lo Celso nel mirino della Juventus. Secondo quanto riportato da Estadiodeportivo.com il club bianconeso starebbe pensando al giocatore del Tottenham per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione e Mourinho potrebbe dare il via libera, visto che non lo ritiene un giocatore fondamentale. Il problema potrebbe però sorgere in merito al prezzo del cartellino, visto che gli Spurs lo valutano circa 50 milioni di euro.