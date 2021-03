Juventus, dalla Spagna: il Barcellona spinge per De Ligt, decisivi De Jong e Koeman

Il Barcellona continua a sognare Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della Juventus e della Nazionale olandese. Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate dalla testata Diario Gol, il club catalano potrebbe presentare un'offerta alla Vecchia Signora e contestualmente convincere il calciatore anche alla presenza in blaugrana del grande amico Frenkie De Jong oltre che del tecnico connazionale Ronald Koeman. De Ligt, secondo gli spagnoli, non disdegnerebbe un trasferimento in Catalogna, ma la Juventus non sembra molto propensa a privarsene.