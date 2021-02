Juventus, dalla Spagna: Neto potrebbe tornare in bianconero a fine stagione

La Juventus potrebbe abbracciare nuovamente Norberto Murara Neto, il portiere brasiliano in forza al Barcellona. Koeman non conta affatto su di lui, scottato da qualche indecisione, e sarebbe pronto a metterlo sul mercato per fare cassa. Stando a quanto afferma Fichajes.net, potrebbe tornare in corsa anche la Vecchia Signora che in rosa ha Szczesny e Buffon al momento. Neto ha vestito il bianconero dal 2014 al 2017 e in estate potrebbe tornare in Italia, visto che la sua esperienza in Catalogna sembra essere giunta al capolinea.