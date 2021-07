Juventus, Danilo impaziente: "Curioso e motivato, con Allegri possiamo fare grandi cose"

Durante la sua intervista alla Gazzetta dello Sport, il difensore della Juventus Danilo ha parlato anche dell'arrivo in bianconero di Massimiliano Allegri e delle sue attese verso il nuovo allenatore: "Sono curioso e molto motivato. Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose".