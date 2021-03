Juventus, dentro o fuori col Porto. Condò su Morata: "Impressionante da tanti anni"

vedi letture

Dagli studi Sky, Paolo Condò parla di Alvaro Morata che stasera giocherà dal 1' al fianco di Cristiano Ronaldo contro il Porto. "Morata lo ricordo bene, non è impressionante solo quest'anno. Segnò in semifinale e il gol della speranza in finale. E' stato ceduto sull'altare di Higuain, è un giocatore che in questi anni avrei voluto vedere sempre alla Juventus. E' un grande attaccante".