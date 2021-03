Juventus, dentro o fuori col Porto: la ricetta di Bonucci per passare il turno Champions

vedi letture

A Sky Sport, Leonardo Bonucci ha presentato ieri la gara contro il Porto che avrà il via tra poco. Denti stretti, l'italiano sarà in campo coi Dragoes e nel corso della chiacchierata ha spiegato la ricetta che lui e compagni hanno pronta per servire il passaggio ai quarti di finale ai tifosi della Juventus. Clicca sul link in calce o sul video per vedere le parole di Bonucci su Tuttomercatoweb.com in collaborazione con la pay tv.