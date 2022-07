Juventus, Di Maria potrebbe prendere la maglia numero 11. Gliela cederebbe Cuadrado

vedi letture

In casa Juventus si studia la maglia da affidare a Angel Di Maria in vista del suo approdo in bianconero. Con la 10 destinata a Pogba e la 7 che finirà sulle spalle di Chiesa, la soluzione più probabile è che al Fideo venga affidata la maglia numero 11 che attualmente però è di proprietà di Juan Cuadrado. Il colombiano ha ceduto la maglia già una volta nella sua vita juventina, quando passò la 7 a Cristiano Ronaldo. Si ripeterà anche in questa occasione? Mancano pochi giorni e poi lo scopriremo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.