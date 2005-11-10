TMW Juventus, "Dibu" primo nome per la porta ma ci sono alternative: chieste informazioni su Chevalier

Emiliano “Dibu” Martinez resta il primo nome per la porta della Juventus. Le richieste dell’Aston Villa e l’ingaggio dell’argentino rimangono però un tema per il calciomercato del club bianconero, che inizia a valutare anche altre alternative.

Il club di Birmingham al momento non si discosta infatti dai 10 milioni di euro, mentre l’estremo difensore argentino ne guadagna circa 7 a stagione, quasi ai limiti del tetto salariale bianconero. Tra le altre piste, perde quota Guglielmo Vicario: il portiere del Tottenham, accostato anche all’Inter, che poi ha deciso di puntare su Pepo Martinez, sembra destinato a rimanere in Premier League.

Nelle ultime ore, secondo quanto raccolto, la Juventus ha invece chiesto informazioni al Paris Saint-Germain per Lucas Chevalier. Il portiere classe 2001, dopo essere stato tra i motivi dell’addio di Donnarumma, ha progressivamente perso il posto in favore di Safonov, ma è considerato un elemento di valore. E i dialoghi con il PSG, come noto, riguardano anche Randal Kolo Muani.