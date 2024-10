TMW Juventus, domani la sfida contro lo Stoccarda. Conceicao e McKennie a disposizione

vedi letture

Giornata di vigilia per la Juventus di Thiago Motta. Due giorni dopo la vittoria contro la Lazio, la squadra bianconera è in campo per l'ultima seduta di allenamento prima della sfida contro lo Stoccarda, partita valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League.

A disposizione di Motta ci sono Francisco Conceicao e Weston McKennie (entrambi assenti nell'ultimo turno di campionato), mentre restano indisponibili Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez. Sei punti nelle prime due giornate, la squadra bianconera domani ospiterà i tedeschi all'Allianz Stadium: fischio d'inizio previsto per le ore 21.00.

Dopo la partita contro la Lazio, così Thiago Motta ha analizzato la prestazione dei suoi e s'è proiettato sul match contro lo Stoccarda: "Partita complicata direi, abbiamo affrontato una squadra che sta bene e che si difende bene e ha giocatori importanti che sia in fase difensiva sia offensiva possono fare bene. Abbiamo provato fino alla fine con errori e cose fatte bene per ottenere un risultato meritato. Adesso però pensiamo alla sfida di Champions contro lo Stoccarda. Sono contento quando vinciamo, cerchiamo di farlo con la nostra idea perché penso che la squadra che gioca bene va a vincere. Non ripeto cosa significa per me giocare bene, abbiamo affrontato la Roma che è una buonissima squadra e lo stesso il Napoli, il Cagliari lo abbiamo dominato e abbiamo pagato alla fine. Oggi abbiamo avuto equilibrio e poi con la Lazio in dieci ci siamo alzati e abbiamo creato di più anche se facendo fatica".