Juventus, Donnarumma può diventare un'occasione. E Szczesny una ricca plusvalenza

La Juventus è alla finestra per Gigio Donnarumma che, in scadenza col Milan, tra poco più di due mesi potrebbe liberarsi a parametro zero in assenza della firma sul rinnovo. I bianconeri a quel punto sarebbero pronti a inserirsi proponendo un contratto al giocatore molto vicino alle richieste di Raiola, ovvero 12 milioni a stagione. Se dovesse prendere quota questa operazione, si rimetterebbe in discussione il futuro di Szczesny. Il polacco non è mai stato messo in discussione dalla Vecchia Signora, ma la possibilità di arrivare a uno dei migliori portieri del mondo, di ben 9 anni più giovane rispetto all'attuale titolare, spingerebbe Paratici a mettere sul mercato il numero 1, che guadagna 6,5 milioni ma che ha anche un ottimo mercato e che potrebbe portare ai bianconeri una discreta plusvalenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.