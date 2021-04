Juventus, è gelo con Dybala: lo scivolone della cena a casa McKennie peggiora la situazione

Lo scivolone legato alla cena a casa di McKennie ha raffreddato ancora di più i rapporti tra Paulo Dybala e la Juventus. A scriverlo è il Corriere dello Sport, secondo cui la situazione già non era idilliaca a causa del rinnovo di contratto mancato, della lunga assenza dal campo e di un futuro che non pare essere così colorato di bianconero. Ma adesso la relazione è ai minimi storici, non si esclude un addio in estate.