Juventus, ecco le immagini della nuova maglia da trasferta

La Juventus ha presentato, tramite i propri canali social, l'away kit per il 2024/2025, ovvero la sua nuova maglia da trasferta. "Cosmic stripes, Juventus at the heart", scrive il club bianconero a commento delle immagini che ritraggono i giocatori con indosso la divisa.

I colori dominanti solo il giallo ed il bianco, con le classiche tre strisce Adidas e i dettagli del logo in blu. Sui social, in attesa di vederla indossata dal vivo, si è già scatenato il dibattito.