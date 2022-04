Juventus-Everton, accordo da rivedere per il riscatto di Kean: il PSG può essere la soluzione

La Juventus è alla ricerca di un club che voglia investire su Moise Kean. In prestito oneroso dall'Everton (3 milioni per questa stagione, 4 per la prossima), il diritto di riscatto somiglia molto ad un obbligo ed è fissato a 28 milioni di 3 di bonus ma l'accordo resta da rivedere. Il PSG può essere una soluzione: all'ombra della Tour Eiffel il classe 2000 ha lasciato un bel ricordo. A scriverlo è il Corriere di Torino.