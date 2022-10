Juventus, fuoco incrociato per Bonucci che poi rimane in silenzio dopo il ko contro il Milan

Uno dei protagonisti in negativo della partita persa dalla Juventus contro il Milan a San Siro è stato Leonardo Bonucci, fischiatissimo da parte del tifo rossonero prima dell'inizio del match a causa del suo breve trascorso milanista e beccato anche dallo spicchio di tifosi juventini al momento della lettura delle formazioni ufficiali. Solitamente - scrive Tuttosport - il difensore in queste occasioni riesce a trasformare la contestazione in carica emotiva, ma non questa volta. Alla fine della partita non ha rilasciato dichiarazioni come nessun altro dei compagni, esattamente come accaduto dopo il ko contro il Monza. Prima di rientrare negli spogliatoi però, è stato lui a condurre i compagni in direzione della curva bianconera. Un'assunzione di responsabilità che non basta per giustificare la prestazione ma che è giusto sottolineare.