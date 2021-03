Juventus, i riscatti di Chiesa e Morata dopo McKennie: sono in programma, ma non ora

Dopo il riscatto definito e annunciato da parte della Juventus di Weston McKennie, sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parla anche di altri due casi simili ma non identici che i bianconeri dovranno gestire nei prossimi mesi. Il primo è quello di Federico Chiesa, arrivato in prestito biennale con obbligo di riscatto da esercitare nel 2022 a determinate condizioni. Anche Alvaro Morata è arrivato in prestito, con la Vecchia Signora che potrà decidere se riscattarlo subito nel 2021 o aspettare il 2022, anche se qui si tratta di diritto e non di obbligo. Ma la Juve potrebbe anche decidere di anticipare i tempi e riscattare entrambi entro le date stabilite, visto il buon rendimento di entrambi, ma secondo la rosea è solo una possibilità teorica, perché in pratica, ovviamente per i conti da tenere sotto controllo, i bianconeri aspetteranno prima di acquistare definitivamente i due cartellini.