Juventus, ieri incontro con l'agente di Milinkovic-Savic: obiettivo anticipare la concorrenza

La Juventus vuole anticipare tutti per Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri pensano al prossimo mercato e puntare anche sul centrocampista in scadenza con la Lazio nel 2024. Nella giornata di ieri, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza avrebbe incontrato Mateja Kezman, agente del giocatore. Il giocatore per il momento guadagna 3,5 milioni di euro più bonus con Lotito che per il rinnovo, le discussioni sarebbero rimandate a dopo il Mondiale, potrebbe arrivare a 4,5. Il club torinese potrebbe arrivare invece a 6 milioni di euro, arrivando a soddisfare le esigenze del Sergente.