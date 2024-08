Juventus, ieri telefonata tra Motta e Kalulu: il tecnico conta di averlo entro lunedì

Lunedì la Juventus affronterà il Como per la prima giornata di campionato: la speranza di Thiago Motta è di potersi portare almeno in panchina Pierre Kalulu, il rinforzo designato per la difesa. Questione di dettagli, anche se quelli che riguardano i due club, ovvero Juventus e Milan, sono già stati chiariti e definiti: prestito oneroso da 3,5 milioni con diritto di riscatto di 14 milioni più 3 milioni di bonus e la possibilità di inserire una clausola per la futura rivendita pari al 10%, evidenzia Tuttosport.

Cosa manca allora? In sostanza nulla perché la trattativa sta procedendo con le tempistiche immaginate dalla società bianconera, ma Kalulu si è preso qualche giorno per valutare la situazione. Del resto la possibilità di andare alla Juventus e lasciare Milano si è materializzata all’improvviso anche per lui: tra domenica e lunedì scorsi la trattativa ha preso forma e in breve si è arrivati a un passo dalla chiusura. Il difensore francese però voleva avere un confronto con il club e in particolare con Thiago Motta per comprendere quale sarebbe il suo ruolo all’interno del nuovo progetto tecnico fi rmato dall’allenatore italo-brasiliano.

E questa telefonata tra Kalulu e Thiago Motta, funzionale a sbloccare la situazione o quantomeno a dare la spinta decisiva, ci sarebbe già stata ieri: un motivo in più per interpretare in maniera ottimistica, dal punto di vista juventino, quello che sarà lo sviluppo dell’operazione. Dalle parti della Continassa le sensazioni che si possa chiudere entro il weekend dunque sono in aumento, anche se nel calciomercato tutto può succedere e finché non ci sono le firme sui contratti tutto può succedere, come dimostrato dall’ultimo esempio in Serie A, quello di Brescianini con il Napoli.