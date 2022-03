Juventus, il bilancio: debiti netti a -611 milioni. I ricavi sono 449,9 ma spese fuori controllo

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i conti del nostro calcio con uno speciale di due pagine con le 20 squadre della scorsa Serie A.

JUVENTUS

Il 2020-21 ha fatto segnare una perdita pazzesca per i bianconeri, -209,9, un record negativo dovuto ai tantissimi ammortamenti e le poche plusvalenze rispetto alla stagione precedente, nonostante l'inserimento ritardato di alcuni diritti televisivi svolti in luglio e agosto 2020.

Il fatturato

Quello consolidato è pari a 444,9 milioni di euro, oltre ai già citati 30,6 delle plusvalenze. Non sarebbe un brutto risultato considerando che solo tre club hanno sfondato il muro dei 600 nella scorsa stagione, anche a causa del Covid. La Juventus non è né il Bayern, né il Barcellona o il Real Madrid, l'Allianz Stadium è più piccolo e non potrà mai portare certi incassi. Ma è evidente che una contrazione in termini di sponsor, magliette e botteghino è stata fatale.

Problema debiti netti e aumento di capitale

Quello che allarma veramente la Juventus, a parte delle spese completamente fuori asse rispetto ai ricavi (-677,7 milioni, pesa sia Cristiano Ronaldo sia la differita dei pagamenti degli stipendi che sono finiti dal 2020 al 2021) che porta il risultato netto, come detto, a -209,9 milioni, ma anche i debiti netti a 611 di fronte a un patrimonio di 28,4. Per questo è fondamentale l'aumento di capitale da 400 milioni, ma anche rimanere in Champions con continuità, pena altri grandi negativi.