Juventus, il dilemma di Chiesa: partire o resistere e aspettare l'addio di Allegri tra un anno?

Quale futuro per Federico Chiesa? L'esterno offensivo della Juventus, considerato uno dei migliori italiani in circolazioni, negli ultimi anni ha tradito la sua nomea. La scintilla con Massimiliano Allegri non è mai scattata, tant'è che nelle ultime due stagioni - complici anche gli infortuni - ha racimolato appena 8 gol.

Il grande dilemma

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere della Sera, l'ex Fiorentina sta riflettendo sul suo avvenire. In questi giorni vive un dissidio, il grande dilemma è chiaramente legato alla prossima stagione: partire o resistere, scommettendo in un nuovo allenatore, tra un anno?