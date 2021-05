Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo rebus da sciogliere. Ma le alternative non abbondano

Cristiano Ronaldo e la Juventus, un matrimonio di cui rinnovare i voti o da sciogliere dopo le prossime quattro giornate. Il focus nell’immediato dei bianconeri guarda alla corsa per conquistare un posto in Champions League, ma in bilico c’è anche il futuro del portoghese, che soprattutto senza l’Europa che conta potrebbe salutare. Ma per andare dove? Tuttosport fa il punto e le alternative non abbondano: il ritorno al Real Madrid pare improbabile, mentre il Manchester United lo accoglierebbe volentieri ma a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle attuale. Il Paris Saint-Germain, per il quotidiano torinese, è soltanto una suggestione al momento. Infine l’ipotesi Sporting, che come detto riguarderebbe però soltanto un futuro ancora più lontano.