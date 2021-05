Record - CR7 vuole chiudere allo Sporting. Nel 2022 se resta alla Juve, altrimenti nel 2024

Cristiano Ronaldo chiuderà la sua carriera allo Sporting Lisbona. Ne sono sicuri i colleghi di Record, quotidiano portoghese che si sofferma sul futuro del campione della Juventus. Il cui desiderio, appunto, sarebbe quello di salutare il calcio nel club che lo ha lanciato e che nel frattempo punta a crescere anche sotto il profilo commerciale e del marketing. Non uno scenario immediato, però. Le stesse indiscrezioni lusitane, infatti, raccontano come CR7 potrebbe tornare allo Sporting nel 2022, al termine del contratto che lo lega ai bianconeri, o nel 2024 se alla fine di questa stagione lascerà la Juve per affrontare un altro grande campionato europeo, ma in questo caso non ancora quello portoghese.