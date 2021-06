Juventus, il futuro di Rugani passa dalle offerte: sondaggio del Fenerbahçe per il centrale

In casa Juventus è tempo di pensare anche ai giocatori che rientreranno dai prestiti. Fra questi c'è Daniele Rugani. reduce da una annata trascorsa in prestito tra Renne e Cagliari. Allegri lo conosce bene e potrebbe anche decidere di aggregarlo al gruppo dei centrali, soprattutto in caso di cessione di Demiral. Tutto passa dalle offerte che arriveranno per Rugani: oltre all'interesse della Fiorentina (potrebbe essere una contropartita per Milenkovic o Vlahovic), il centrale toscano è finito nel mirino del Fenerbahçe, con il club turco che avrebbe effettuato un sondaggio per il difensore bianconero. Lo riporta Tuttosport.