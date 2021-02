Juventus, il lungo addio di Sami Khedira: ritorno in patria dopo più di 10 anni

vedi letture

Sami Khedira lascerà la Juventus. Una notizia per chi segue le vicende bianconere e non solo, visto che sono mesi ormai che il tedesco stava trattando la risoluzione per accasarsi altrove. Tanti no, un po' di irritazione da parte dei bianconeri e un addio che si è concretizzato così a soli sei mesi dalla scadenza del contratto. Il centrocampista andrà all'Hertha Berlino, permettendo a Paratici di risparmiare la metà dell'ingaggio e dunque abbassare il monte stipendi con un'operazione necessaria. Il giocatore infatti non era mai stato reintegrato in rosa da Pirlo e dunque era una pesante presenza in quel di Vinovo. Ha rischiato anche di finire in tribuna per il resto della stagione ma alla fine il buon senso ha prevalso e il campione del mondo del 2014 ha trovato una soluzione per tornare in patria e provare a tornare in corsa dopo mesi lontano dai campi. L'ultima presenza in bianconero risale al 12 giugno in Coppa Italia contro il Milan, appena rientrato dall'infortunio che ne ha minato la stagione comunque condita con 18 presenze totali. Adesso scommette su se stesso e su un ritorno in Bundesliga dopo più di 10 anni di assenza.