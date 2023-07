Juventus, il mercato entra nel vivo e Giuntoli torna dagli USA: saltato il contatto con Kessiè

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha deciso di anticipare il ritorno dagli USA, segno che sul mercato i giorni sono caldi: rientrerà già sabato e non il venerdì successivo assieme alla squadra. In America era andato anche per avere un contatto diretto con Frank Kessié, poi saltato assieme all’amichevole col Barcellona.

Allegri insiste per l'ivoriano, così come per Lukaku

L'ivoriano, come Lukaku, è il prototipo di acquisto che il tecnico Allegri ha chiesto per aumentare la competitività della squadra: muscoli ed esperienza, caratteristiche utili, secondo La Repubblica, a far rientrare la Juventus nel novero di squadre in lizza per il titolo.