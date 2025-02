Juventus, il piano di Motta per avere Locatelli al top col PSV. E anche Cambiaso spera

La Juventus ha affrontato l’Inter senza Manuel Locatelli dal primo minuto, scelta dettata da ragioni tattiche e atletiche in un calendario congestionato tra campionato e coppe. Il centrocampista bianconero, imprescindibile per Thiago Motta, ha risparmiato energie in vista della sfida cruciale contro il PSV Eindhoven, dove potrebbe essere l’unico metronomo disponibile, considerando l’incertezza su Douglas Luiz.

Thiago Motta ha ridisegnato il centrocampo con Thuram, Koopmeiners e McKennie, ma mercoledì gli interpreti cambieranno. Locatelli tornerà dal primo minuto con il compito di guidare la Juventus in un match decisivo per il percorso europeo e per gli equilibri finanziari del club. L’obiettivo minimo stagionale, l’accesso agli ottavi di Champions, è in bilico.

Buone notizie arrivano anche per Andrea Cambiaso: l’esterno ligure, dopo un periodo complicato tra infortuni e voci di mercato, ha ritrovato il campo contro l’Inter, offrendo segnali positivi nell’ultima mezz’ora di gioco. Un rientro fondamentale per la Juve, che dovrà fare a meno di Bremer, Kalulu e Milik, ma potrà contare su un organico quasi al completo in Olanda. Anche Yildiz, poco utilizzato nel derby d’Italia, sarà una risorsa fresca. A scriverlo è Tuttosport.