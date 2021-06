Juventus, il piano per Gabriel Jesus: prestito e riscatto a lungo termine

Gabriel Jesus alla Juventus non è una semplice suggestione ma una potenziale trattativa che i bianconeri potrebbero intavolare contando sul gradimento del brasiliano. Il giocatore è in uscita dal Manchester City che sta provando a chiudere per l'acquisto di Harry Kane e la Vecchia Signora ha già attivato gli intermediari per provare a intavolare una strategia vincente. L'idea è quella di provare a prenderlo in prestito con la possibilità di un riscatto a lungo termine che dunque non pesi sul bilancio. La Juve sta muovendo le proprie pedine per farsi trovare pronta ai nastri di partenza, poi toccherà ai dirigenti provare a convincere il Manchester City a cedere Jesus a una potenziale concorrente europea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.