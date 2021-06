Juventus, il punto sulle uscite: Ramsey vuole l'Arsenal. E De Sciglio può tornare all'estero

La Juventus, in attesa di capire qualcosa in più sul futuro di Cristiano Ronaldo (e quindi sui movimenti in attacco), porta a vanti le varie trattative per i giocatori in uscita. Il primo della lista dovrebbe essere Aaron Ramsey che sta spingendo per un ritorno all'Arsenal. Su Merih Demiral invece proseguono i sondaggi, con Roma, Atalanta, Everton e Leicester in fila per il turco. Su Daniele Rugani sono arrivati gli interessamenti di Fiorentina, Bologna, Genoa, Besiktas e Betis, mentre Mattia De Sciglio è nel mirino di Everton e Villarreal. Questo il punto del quotidiano Tuttosport.