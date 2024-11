Juventus, il ritorno a San Siro di Kalulu: "Partita molto speciale per me. Volevo i tre punti"

vedi letture

Sfida da ex per Pierre Kalulu. Il difensore della Juventus ha affrontato il Milan nella serata di ieri portando a casa uno 0-0 che aumenta la striscia di imbattibilità in campionato.

Il giocatore ha commentato sulla sua pagina Instagram il match: "Partita molto speciale per me. Mi sarebbe piaciuto dare i 3 punti ai nostri tifosi, che hanno viaggiato e sostenuto come sempre. Fino alla fine".