Juventus, il Tottenham è avvisato: per Bremer servono almeno 80 milioni di euro

vedi letture

Gleison Bremer, difensore della Juventus, è stato il grande colpo bianconero dell'estate scorsa, ma, dopo solo una stagione, potrebbe già partire, direzione Inghilterra. Il Tottenham si è mosso sul brasiliano, deciso a rinforzare il reparto arretrato con l'ex Torino, che però la Vecchia Signora considera un pezzo pregiato.

Come nel caso di Dusan Vlahovic, non si vuole svendere i propri gioielli. La richiesta della società è altissima, almeno 80 milioni di euro, altrimenti diventa difficile che la Juventus possa mettersi a sedere ad un tavolo con gli Spurs per negoziare la cessione del classe '97, acquistato per 41 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.